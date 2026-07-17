  1. Inicio
  2. · Sucesos

DPI captura a un hombre con orden judicial pendiente por supuesto abuso en La Lima

Un hombre con una orden de captura pendiente por supuesto abuso fue detenido por agentes de la DPI durante un operativo de control en La Lima, Cortés

DPI captura a un hombre con orden judicial pendiente por supuesto abuso en La Lima

Agentes de la DPI detienen a sospechoso de 30 años por abuso sexual en La Lima, Cortés.

 Foto: Cortesía
La Lima, Honduras

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron la detención de un ciudadano que mantenía una orden de captura pendiente por su presunta vinculación con el delito de abuso sexual en La Lima, Cortés.

La captura se llevó a cabo durante las inspecciones de rutina realizadas en el Punto de Control Fronterizo Aeroportuario, donde los funcionarios efectuaban la revisión de documentación e identidad de los viajeros.

Tras ingresar la información del sospechoso en la base de datos policial, los agentes confirmaron que existía una orden judicial vigente, emitida en 2025 por un Tribunal de Sentencia, por el delito de violación en perjuicio de una mujer.

Hondureña es arrestada cuando llevaba a bebé de cinco meses oculto en maletín

El detenido, un hombre de 30 años de edad, de oficio jornalero, fue notificado sobre sus derechos establecidos en la ley y sobre las razones de su arresto.

Posteriormente, el ciudadano fue trasladado y entregado a las autoridades judiciales competentes, quienes continuarán con el proceso correspondiente conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando el respeto al debido proceso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias