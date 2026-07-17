DPI captura a un hombre con orden judicial pendiente por supuesto abuso en La Lima

La Lima, Honduras

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron la detención de un ciudadano que mantenía una orden de captura pendiente por su presunta vinculación con el delito de abuso sexual en La Lima, Cortés.

La captura se llevó a cabo durante las inspecciones de rutina realizadas en el Punto de Control Fronterizo Aeroportuario, donde los funcionarios efectuaban la revisión de documentación e identidad de los viajeros.

Tras ingresar la información del sospechoso en la base de datos policial, los agentes confirmaron que existía una orden judicial vigente, emitida en 2025 por un Tribunal de Sentencia, por el delito de violación en perjuicio de una mujer.