Ultiman a pareja dentro de una finca en San Antonio de Cortés; la investigación continúa

Cortés, Honduras.

Según la información recabada por las autoridades, la pareja se encontraba dentro de la propiedad privada, donde presuntamente desempeñaba labores de vigilancia, cuando varios hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Kenia y Josué , ambos originarios de la comunidad de La Bonanza, en el municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca.

Una pareja fue asesinada a balazos dentro de una finca la tarde del 9 de julio en el municipio de San Antonio de Cortés. Las autoridades investigan el crimen y recopilan indicios en la escena para esclarecer lo ocurrido.

El ataque ocurrió en circunstancias que aún son investigadas y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas capturadas ni sobre el posible móvil del crimen.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y resguardaron la escena mientras esperaban la intervención de los equipos especializados encargados de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Medicina Forense y fiscales del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena del crimen.

Una vez concluidas las inspecciones, los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde continuarán los procedimientos establecidos por las autoridades.

Los investigadores recopilan indicios encontrados en el lugar para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables del doble homicidio.

Hasta ahora, la Policía no ha revelado si existen sospechosos identificados o líneas de investigación definidas, debido a que las diligencias continúan en desarrollo. El caso permanece bajo la coordinación de la Dirección Policial de Investigaciones.