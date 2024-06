Relato sobre jóvenes desaparecidos: “Toda la vida vivieron aquí, cipotes tranquilos, amigos"

La casa de los Coleman es la número 20 en sentido descendente en el extenso bloque T1 de Residencial Honduras, su número de registro es el 4126, pintada de verde con una pequeña franja rosada en la parte de abajo, techo de lámina de zinc, ventanas y portón de color negro.

Frente a ella hay un bonito jardín rodeado de un cerco de madera rústica, el monte está chapeado, las flores bastante rebosantes, producto de las lluvias e incluso resaltan las hojas de una palmerita.

La vivienda era alquilada, Coleman la estaba dejando, los propietarios se la habían pedido y él ya había encontrado una morada en la plataforma de Marketplace de Facebook: una ganga, ni siquiera pidieron depósito.

La Unidad Investigativa de LA PRENSA llegó a la casa a la antigua —preguntando se llega a Roma—. Primero una muchacha bastante nerviosa confirmó el bloque. “Aquí para abajo es, solo sé que es al fondo”, dijo sin detener su marcha y al ver que el equipo de prensa iba atrás de ella aceleró el paso al punto que botó una bolsa.

La confirmación exacta fue dada por unas señoras que estaban en plena tertulia: “Esa casa verde es”. Las mujeres no perdieron tiempo para hablar en bien de sus vecinos, una incluso lloró: “Buenas personas, el muchacho callado y ella no digamos, apenas se dejan ver cuando llevaban la niña a la escuela, personas de bien, me duele porque uno es madre y pensar la angustia por la que deben estar pasando”.

Ya frente a la casa se notó la soledad, un ambiente triste que se interrumpió abruptamente por un vendedor de verduras, “está abierto, mire, el muchacho me regaló unos tenis, mis clientes, personas tranquilas, y los otros, uno era hermano de ‘Gotita’, allá arriba vive, todos muy tranquilos, me da pesar, la gente anda con miedo”.

En el bloque casi todo mundo está encerrado, pero la pulpería no, ahí los conocían a todos menos a Elvin Izaguirre pues el muchacho era de Residencial El Dorado y solo llegó a Residencial Honduras para ayudar a Coleman con la mudanza rumbo a Mirador de Oriente.

“Toda la vida vivieron aquí, cipotes tranquilos, amigos, el que más cambió casa fue Coleman porque alquiló en varias pero siempre aquí en la Honduras, jugamos pelota juntos, vimos que se estaban mudando, bueno, yo no estaba pero personas sí, lo que sí puedo decirles es que los cuatro que vivían aquí eran personas amables”, dijo un muchacho que se identificó como amigo de los ahora desaparecidos.

Otra persona confirmó a la Unidad Investigativa de LA PRENSA dónde tenían estacionado el vehículo pick-up prestado que habían conseguido para la mudanza. Cerca hay un par de cámaras que podrían haber captado las imágenes de la subida de pertenencias al automóvil.