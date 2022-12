Explican qué originó pelea con machete entre conductor y taxista

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, remitirá a dos ciudadanos que protagonizaron una riña en plena vía pública luego de que tuvieron un accidente de tránsito.

El hecho se suscitó cuando el conductor de un taxi impactó contra una ambulancia. Segundos después llegó un ciudadano que se conducía en un turismo y sacó un machete con la intención de herir al taxista.

De acuerdo con testimonios de los involucrados, el ruletero y el conductor del turismo habían tenido un pequeño choque metros atrás, pero no pudieron llegar a un arreglo y los ánimos se caldearon.

”Yo ando trabajado y él me golpeó (el carro) primero y yo me bajé tranquilamente y le dije ‘mirá cómo me dejaste el carro’, pero él contestó ‘ah, me vale, me voy’ y arrancó de un solo, entonces yo le dije ‘bueno, te quiero el retrovisor’ y se lo agarré y se lo quebré”, contó el taxista.

Sin embargo, el relato del otro ciudadano es que, en realidad, él en ningún momento intentó escaparse de la escena del accidente, sino moverse para conversar en otro punto de la calle.

“Yo le dije ‘me voy a estacionar allá, porque estamos haciendo un nudo de carros acá’ y él me dijo ‘si te vas te quiebro el vidrio’, entonces agarró el retrovisor de mi carro con sus dos manos y me lo quebró. Le dije me estacionaré allá para que arreglemos”, afirmó.

Mientras los dos hombres iban a bordo de la patrulla, el conductor del turismo declaró que se arrepentía de agredir al taxista, sin embargo, el transportista dijo que no perdonaría a su agresor porque “fue un intento de asesinato.

En el lugar del incidente resultaron dos personas heridas. Un ciudadano fue trasladado al Hospital Escuela y el otro fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja en una acera del bulevar Morazán de Tegucigalpa.

Ambos involucrados fueron detenidos y trasladados a la Estación Policial 7 de Comayagüela.