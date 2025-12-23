Sicarios acaban con la vida de un motociclista en Olanchito

Olanchito, Yoro

La violencia en el país no da tregua. Este martes 23 de diciembre, la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, fue sacudida por el asesinato de un hombre en la colonia 24 de Mayo.

Según información preliminar, la víctima, identificada por vecinos y conocidos como Gerson David López, se conducía en su motocicleta por una calle del sector cuando fue interceptada por un sujeto desconocido.

De acuerdo con reportes de testigos, el agresor desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, quitándole la vida de manera inmediata. El cuerpo de López quedó tendido sobre el pavimento, junto a la motocicleta en la que se desplazaba.

Tras cometer el ataque, el sicario huyó con rumbo desconocido.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no manejan de forma oficial un móvil del homicidio; sin embargo, no descartan posibles enemistades personales como línea de investigación.