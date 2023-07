Jovencita de Choloma desaparece cuando sale a buscar comida

”Si ella está donde alguna tía o si se fue con algún novio que me llame”, ha dicho Alexis. ”Si se fue con alguna tía que me llame y me diga que ya no quiere vivir conmigo, pero que no me tenga así”, agregó.

Alexis Domínguez dice que él no está de acuedo con que Alexia se vaya por dos razones. “Aquí no le falta nada conmigo, además ese viaje es miuy peligroso”, puntualizó.