Tenían balazos: hallan sin vida a dos personas en colonia 14 de Enero, Comayagüela

Dos personas fueron encontradas sin vida la mañana de este martes en un sector de la colonia 14 de Enero, Comayagüela.
De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron hallados entre la maleza y presentaban múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.
El descubrimiento se produjo luego de que residentes de la zona reportaran haber escuchado varias detonaciones durante la noche anterior. Sin embargo, fue hasta las primeras horas de este martes cuando se confirmó la presencia de los dos cadáveres en el lugar.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional de Honduras acordonaron el área para resguardar la escena, mientras equipos del Ministerio Público iniciaron el levantamiento de evidencias y otras diligencias orientadas a establecer la dinámica del crimen.
Vecinos del sector relataron que alrededor de las 10:00 de la noche escucharon una sucesión de disparos y, posteriormente, el paso de varias motocicletas, aunque aseguraron que nadie salió de sus viviendas por temor a ser víctima de un hecho violento.