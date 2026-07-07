Tenían balazos: hallan sin vida a dos personas en colonia 14 de Enero, Comayagüela

Comayagüela.

Dos personas fueron encontradas sin vida la mañana de este martes en un sector de la colonia 14 de Enero, Comayagüela.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron hallados entre la maleza y presentaban múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.