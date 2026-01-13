  1. Inicio
Semiembolsado encuentran cuerpo sin vida en colonia capitalina

Personas que residen en la colonia Villa Nueva alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en la orilla de la quebrada

Medicina Forense y agentes de la policía en el sitio donde fue encontrado el cuerpo sin vida.

Tegucigalpa.

El cuerpo de un hombre fue encontrado semiembolsado en la quebrada del sector 1 de la colonia Villa Nueva de la capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

Las autoridades realizaron el reconocimiento del cadáver y lo trasladan a la morgue de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente.

Personas que residen en el sector alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en la orilla de la quebrada, por lo que llegaron agentes a verificar lo ocurrido.

Al lugar llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, Ministerio Público y Medicina Forense para realizar las acciones correspondientes.

Los vecinos del sector donde fue encontrado el cuerpo dijeron que desconocen quién sería el fallecido.

