Semiembolsado encuentran cuerpo sin vida en colonia capitalina

Tegucigalpa.

El cuerpo de un hombre fue encontrado semiembolsado en la quebrada del sector 1 de la colonia Villa Nueva de la capital. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido.

Las autoridades realizaron el reconocimiento del cadáver y lo trasladan a la morgue de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente. Personas que residen en el sector alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en la orilla de la quebrada, por lo que llegaron agentes a verificar lo ocurrido.