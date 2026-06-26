Familia de Yorleni Alas retira sus restos de la morgue y exige justicia tras 40 días de espera

San Pedro Sula, Honduras

Yorleni, de 19 años, desapareció el pasado 4 de mayo y días después sus restos óseos fueron encontrados en un sector de Puerto Cortés. Desde entonces, su familia permaneció a la espera de la confirmación oficial por parte de Medicina Forense.

Entre dolor, tristeza e incertidumbre, los familiares de Yorleni Alas finalmente recibieron este viernes los restos de la joven, luego de 40 días de angustiosa espera.

La identificación se prolongó debido al estado en que fue hallado el cuerpo. Según las autoridades, únicamente se encontraron restos óseos, lo que obligó a realizar procedimientos especiales para confirmar su identidad.

Noé Pérez, padre de la joven, agradeció a los medios de comunicación y a las personas que acompañaron a la familia durante el proceso.

“Son pocas palabras, agradecerles a todos los medios de comunicación por siempre estar atentos con nosotros y a todas las personas que nos ayudaron. Gracias por ese apoyo”, expresó conmovido.

El padre de Yorleni manifestó que, aunque la tristeza sigue presente, sienten alivio de poder darle sepultura.

“Gracias a Dios ya se terminó esto y hoy vamos a velar el cuerpo de mi hija”, dijo.

Los restos de la joven fueron trasladados a Puerto Cortés, donde serán velados y posteriormente sepultados, aunque la familia aún no confirma la fecha exacta del sepelio.

Sobre las investigaciones, Pérez aseguró que mantienen la esperanza de que las autoridades logren esclarecer el caso.

“Primeramente Dios se va a hacer justicia. Eso ya lo decide la Policía y la DPI”, afirmó.

Por su parte, el portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, confirmó que Medicina Forense concluyó el proceso de identificación y ahora corresponde avanzar con las investigaciones para determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables.

Hasta el momento, una persona ha sido vinculada al caso, aunque enfrenta proceso judicial por otro delito relacionado con la hermana de Yorleni. Las autoridades continúan recopilando indicios para establecer si existe relación directa con la muerte de la joven.

La familia, mientras tanto, se aferra a la esperanza de que el caso no quede impune y que Yorleni finalmente pueda descansar en paz.