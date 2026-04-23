DPI captura a hombre vinculado a homicidio ocurrido en 2020

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la INTERPOL, logró la captura de un ciudadano que mantenía vigente una notificación roja internacional por el delito de homicidio.
El detenido, de 40 años de edad, es originario y residente del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. Su arresto responde a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca el 23 de marzo de 2021.
De acuerdo con el expediente investigativo y el testimonio de testigos protegidos, los hechos se remontan a la noche del 28 de noviembre de 2020. La víctima, Fredid Ancelmo Fortín Quevedo, se encontraba a la orilla de la carretera principal de Marcovia cuando fue interceptada por varios individuos que se transportaban en un vehículo y una motocicleta.
Según las investigaciones, los sospechosos abrieron fuego contra Fortín Quevedo sin mediar palabra, ocasionándole múltiples heridas que le provocaron la muerte de manera inmediata, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.