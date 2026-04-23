DPI captura a hombre vinculado a homicidio ocurrido en 2020

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la INTERPOL, logró la captura de un ciudadano que mantenía vigente una notificación roja internacional por el delito de homicidio.

El detenido, de 40 años de edad, es originario y residente del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. Su arresto responde a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca el 23 de marzo de 2021.