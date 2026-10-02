Dictan detención judicial contra cineasta acusado de violación en Tela

Sin embargo, el órgano jurisdiccional consideró que los elementos presentados por la defensa no desvirtuaban la gravedad de la posible pena ni el riesgo de fuga, por lo que determinó imponer la medida de detención judicial al imputado.

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer presentó el requerimiento contra Lara Zelaya, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades y ofreció como medidas de arraigo una caución hipotecaria valorada en cinco millones de lempiras.

Tela, Atlantida.- El Ministerio Público obtuvo la detención judicial de Boris Orlando Lara Zelaya, acusado del delito de violación en perjuicio de una joven, durante la audiencia de declaración de imputado desarrollada en Tela, Atlántida.

La autoridad judicial también tomó en consideración un posible riesgo para la víctima y estableció que, en caso de que el acusado permaneciera en libertad, podría existir un riesgo fundado de represalias o presiones contra la joven.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Módulo de Atención Integral (MAIE), la joven manifestó que conoció al imputado mientras realizaba su práctica profesional en el área de cine de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según el relato incorporado a la denuncia, Lara Zelaya habría invitado posteriormente a la joven a trasladarse hasta Tela para trabajar como asistente de cámara.

La víctima relató a las autoridades que el imputado la acompañó hasta una habitación de hotel y que, una vez en el lugar, presuntamente la agredió sexualmente pese a que ella habría manifestado que no quería mantener relaciones y habría intentado resistirse.

Después del supuesto hecho, la joven acudió ante las autoridades correspondientes para interponer la denuncia y activar el proceso de investigación.

Con la resolución de detención judicial, el proceso continuará en las siguientes etapas establecidas por la legislación hondureña, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias correspondientes para sustentar la acusación.

Los hechos y señalamientos descritos corresponden a la etapa inicial del proceso penal. Lara Zelaya mantiene su presunción de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante una resolución judicial firme conforme avance el proceso.