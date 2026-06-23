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Dejan preso a misquito que mordió a policía

El sujeto, fue capturado el fin de semana luego que vecinos llamarán a la policía que estaba golpeando a su compañera de hogar y lanzando piedras a la casas vecinas

Dejan preso a misquito que mordió a policía

Momentos de la detención del hombre misquito por mordedura a agente policial.
La Ceiba, Atlántida

A prisión fue enviado un hombre de 19 años y de la etnia misquita, cuyo nombre no consignó la policía a los medios de comunicación, por el delito de atentado a agentes policiales.

El sujeto, fue capturado el fin de semana luego que vecinos llamarán a la policía que estaba golpeando a su compañera de hogar y lanzando piedras a la casas vecinas.

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El hecho ocurrió en la colonia Carmen Elena de La Ceiba, Atlántida. De acuerdo al informe policial, la policía llegó al lugar y capturó al hombre sin embargo opuso resistencia y agredió a una de las agentes mordiendole el brazo, aunque siempre fue sometido y llevado a la sede policial.

La mujer no quiso interponer la denuncia formal por los golpes que le propinó y no se le presentó requerimiento fiscal por violencia doméstica.

"Siempre quedó preso porque fue remitido por el delito de agresiones a la policía", dijo la subinspectora Geaneth Figueroa portavoz policial.

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Redacción La Prensa
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