Dejan preso a misquito que mordió a policía

La Ceiba, Atlántida

El sujeto, fue capturado el fin de semana luego que vecinos llamarán a la policía que estaba golpeando a su compañera de hogar y lanzando piedras a la casas vecinas.

A prisión fue enviado un hombre de 19 años y de la etnia misquita, cuyo nombre no consignó la policía a los medios de comunicación, por el delito de atentado a agentes policiales.

El hecho ocurrió en la colonia Carmen Elena de La Ceiba, Atlántida. De acuerdo al informe policial, la policía llegó al lugar y capturó al hombre sin embargo opuso resistencia y agredió a una de las agentes mordiendole el brazo, aunque siempre fue sometido y llevado a la sede policial.

La mujer no quiso interponer la denuncia formal por los golpes que le propinó y no se le presentó requerimiento fiscal por violencia doméstica.

"Siempre quedó preso porque fue remitido por el delito de agresiones a la policía", dijo la subinspectora Geaneth Figueroa portavoz policial.