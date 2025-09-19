Reconocido ingeniero muere en extrañas circunstancias en Danlí

Danlí, El Paraíso.

Un hombre fue hallado sin vida ayer en un vehículo en Danlí, El Paraíso, en circunstancias que son investigadas por la Policía Nacional.

El fallecido es un ingeniero y gerente de un reconocido centro educativo danlidense, identificado como Edis Roberto Mendoza Zúniga, de 49 años de edad.