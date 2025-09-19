  1. Inicio
  2. · Sucesos

Reconocido ingeniero muere en extrañas circunstancias en Danlí

El gerente de una reconocida institución fue hallado sin vida en una camioneta a orilla de la carretera. Fue identificado como Edis Roberto Mendoza

Reconocido ingeniero muere en extrañas circunstancias en Danlí

A la izquierda, fotografía de Edis Mendoza en vida: a la derecha, el vehículo en el que fue hallado sin vida.

 Fotografías: cortesía
Danlí, El Paraíso.

Un hombre fue hallado sin vida ayer en un vehículo en Danlí, El Paraíso, en circunstancias que son investigadas por la Policía Nacional.

El fallecido es un ingeniero y gerente de un reconocido centro educativo danlidense, identificado como Edis Roberto Mendoza Zúniga, de 49 años de edad.

Luto por muerte de hermanitos en incendio; entrega de cuerpos tardará una semana

Fue hallado sin vida en el asiento del conductor de una camioneta Ford Explorer roja. El reporte oficial describe que tenía puesto el cinturón de seguridad.

El vehículo estaba estacionado en el kilómetro 12, a orilla de la vía entre Danlí y El Paraíso, y no presentaba golpes por accidente. Tampoco hallaron indicios de disparos.

Un muerto y varios heridos deja brutal accidente en la CA-5

Autoridades policiales se hicieron presentes de in mediato al lugar de los hechos para el respectivo reconocimiento y levantamiento del cuerpo y comenzaron las indagaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias