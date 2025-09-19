Reconocido ingeniero muere en extrañas circunstancias en Danlí

Un hombre fue hallado sin vida ayer en un vehículo en Danlí, El Paraíso, en circunstancias que son investigadas por la Policía Nacional.
El fallecido es un ingeniero y gerente de un reconocido centro educativo danlidense, identificado como Edis Roberto Mendoza Zúniga, de 49 años de edad.
Fue hallado sin vida en el asiento del conductor de una camioneta Ford Explorer roja. El reporte oficial describe que tenía puesto el cinturón de seguridad.
El vehículo estaba estacionado en el kilómetro 12, a orilla de la vía entre Danlí y El Paraíso, y no presentaba golpes por accidente. Tampoco hallaron indicios de disparos.
Autoridades policiales se hicieron presentes de in mediato al lugar de los hechos para el respectivo reconocimiento y levantamiento del cuerpo y comenzaron las indagaciones.