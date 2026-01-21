Sicarios acribillan a reconocido abogado en Comayagua

Comayagua, Honduras.

Un reconocido abogado fue ultimado en horas del mediodía de este 21 de enero en el barrio San Sebastián, en Comayagua. Su muerte causó dolor y lamento en la comunidad.

Según información preliminar, hombres armados que se desplazaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones cuando ingresaba a su bufete. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.

La víctima fue identificada como Salvador Maradiaga, de 32 años de edad, quien se desempeñaba como abogado en el área penal.