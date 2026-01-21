Sicarios acribillan a reconocido abogado en Comayagua

Un reconocido abogado fue ultimado en horas del mediodía de este 21 de enero en el barrio San Sebastián, en Comayagua. Su muerte causó dolor y lamento en la comunidad.
Según información preliminar, hombres armados que se desplazaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones cuando ingresaba a su bufete. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.
La víctima fue identificada como Salvador Maradiaga, de 32 años de edad, quien se desempeñaba como abogado en el área penal.
Al lugar de los hechos se presentaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones.
La muerte del profesional del derecho causó consternación entre la población y sus familiares. De acuerdo con personas cercanas, Maradiaga era el menor de los hermanos de la familia.
“Era cristiano, carismático y buena persona”, escribió uno de sus amigos en redes sociales.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles y avances sobre el caso.