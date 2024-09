Capturan a tres sospechosos de participar en el crimen de Juan López

El responsable del crimen conducía una motocicleta pequeña, con características similares a las utilizadas comúnmente por mujeres -pero la fuente no brindó detalles o especificaciones concretas-; luego de disparar corrió hasta donde tenía el vehículo de dos ruedas, pero “por la premura, al inicio no le encendía y después se fue huyendo”, comentó uno de los testigos.

Dos días antes de ser asesinado, Juan López, como coordinador departamental de la corriente de Libre y regidor de la municipalidad de Tocoa, solicitó en conferencia de prensa la renuncia voluntaria del alcalde Adán Fúnez porque aparecía en un video de una reunión con Carlos Zelaya y cinco narcotraficantes.

“Que renuncie voluntariamente porque sabe que hay una situación que no puede sostenerse en términos legales, y en caso de que no renuncie, que sea la fuerza popular la que lo obligue a hacerlo, porque ya no es la persona indicada para dirigir los destinos del municipio”, mencionó Juan López en la conferencia del 12 de septiembre.