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Cae alias Chore, supuesto cabecilla de la MS-13, en San Manuel

Según autoridades, el sospechoso tiene diez años de pertenencia a la estructura criminal

Cae alias Chore, supuesto cabecilla de la MS-13, en San Manuel

Alias Chore, de 47 años de edad, presentado por la Dipampco en San Pedro Sula.
San Manuel, Cortés.

Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido en las últimas horas en el sector La Sabana, San Manuel, Cortés.

La detención estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), dio con la detención de alias Chore, de 47 años de edad.

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Autoridades lo señalan como cabecilla de sector dentro de la estructura criminal, con aproximadamente 10 años de pertenencia. Según las investigaciones, se encargaba de coordinar actividades ilícitas, así como de supervisar puntos de venta y distribución de drogas en la zona.

Durante la detención, los agentes decomisaron un arma de fuego tipo pistola con su cargador y 10 cartuchos, un bolso con 50 bolsitas de supuesta cocaína, 15 envoltorios de supuesta marihuana y un celular.

El sospechoso será acusado de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de munición prohibida y tráfico de drogas.

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Autoridades lo señalan como cabecilla de sector dentro de la estructura criminal, con aproximadamente 10 años de pertenencia. Según las investigaciones, se encargaba de coordinar actividades ilícitas, así como de supervisar puntos de venta y distribución de drogas en la zona.

Durante la detención, los agentes decomisaron un arma de fuego tipo pistola con su cargador y 10 cartuchos, un bolso con 50 bolsitas de supuesta cocaína, 15 envoltorios de supuesta marihuana y un celular.

El sospechoso será acusado de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de munición prohibida y tráfico de drogas.

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Redacción La Prensa
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