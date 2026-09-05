Cae uno de los "más buscados" de Honduras por crimen de un policía

San Pedro Sula. La Policía Nacional reportó la captura de Ángel Noé Acosta Andara, alias "Chele", señalado como uno de los hombres más buscados del país por su presunta participación en el asesinato de un agente de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). La detención se produjo la noche del viernes 4 de septiembre en Comayagua, según confirmó la institución. Acosta Andara deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por su presunta vinculación con la muerte del agente Cristian Javier Chaver Domínguez, de 26 años.

El crimen ocurrió el 25 de octubre de 2023 en la colonia Fuerzas Armadas de Comayagua. Chaver Domínguez se encontraba junto a otros policías desarrollando labores de investigación relacionadas con el tráfico de drogas cuando se produjo el ataque. Según la versión manejada por la Policía, durante un registro al sospechoso este habría sacado un arma de fuego y disparado contra el funcionario. El agente murió como consecuencia de las heridas, mientras que el atacante supuestamente escapó del lugar efectuando más disparos hacia los demás policías. Tras el asesinato, las autoridades emprendieron la búsqueda de Acosta Andara y lo incorporaron a la lista de personas más buscadas de Honduras. Como parte de las acciones para obtener información que permitiera ubicarlo, se ofreció una recompensa de 300,000 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse