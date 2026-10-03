Capturan a joven acusada de insultar y humillar a adulto mayor en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Una mujer de 26 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional, señalada por suponerla responsable del delito de trato degradante en perjuicio de un hombre de 69 años, en un hecho ocurrido en la colonia San Jorge de Sula.

La detención se produjo luego de que la víctima denunciara que habría sido objeto de insultos y expresiones ofensivas durante una discusión.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer habría llegado hasta la vivienda del adulto mayor para reclamarle porque supuestamente impedía el ingreso de su esposo al inmueble.