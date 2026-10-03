Capturan a joven acusada de insultar y humillar a adulto mayor en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Una mujer de 26 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional, señalada por suponerla responsable del delito de trato degradante en perjuicio de un hombre de 69 años, en un hecho ocurrido en la colonia San Jorge de Sula.
La detención se produjo luego de que la víctima denunciara que habría sido objeto de insultos y expresiones ofensivas durante una discusión.
De acuerdo con el reporte policial, la mujer habría llegado hasta la vivienda del adulto mayor para reclamarle porque supuestamente impedía el ingreso de su esposo al inmueble.
Durante la discusión, la sospechosa presuntamente habría lanzado insultos y expresiones ofensivas contra el hombre de 69 años, quien se encontraba acompañado de su esposa, también una persona de la tercera edad.
Según el relato proporcionado a las autoridades, el conflicto estaría relacionado con problemas familiares derivados de la convivencia en un apartamento propiedad de la víctima.
El adulto mayor manifestó además que durante varios años habría brindado apoyo a la ahora detenida, incluyendo alimentación, vestuario y estudios, situación que posteriormente habría generado diferencias entre ambas partes.
La sospechosa fue remitida ante las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente y determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.