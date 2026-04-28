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Capturan a hombre por muerte de su exsuegra en Choluteca

La víctima fue identificada como María Elena Espinal Ramos, quien murió tras ser agredida, supuestamente, por Henry Montalván

Capturan a hombre por muerte de su exsuegra en Choluteca

Henry Alonso Montalván fue detenido durante un operativo en las últimas horas.

San Marcos de Colón, Choluteca.

Un hecho violento ocurrido la mañana del lunes en San Marcos de Colón, Choluteca, dejó como resultado la muerte de una mujer que habría sido atacada por un familiar cercano, según informes preliminares de las autoridades.

La víctima fue identificada como María Elena Espinal Ramos, quien murió tras ser agredida con un arma blanca. De acuerdo con los reportes, el ataque le provocó múltiples heridas, principalmente en el cuello, que le causaron la muerte en el lugar.

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El cuerpo fue hallado a un costado de la vía pública, donde también se localizó el cuchillo presuntamente utilizado en el crimen.

Las investigaciones permitieron a la Policía Nacional ubicar como principal sospechoso a Henry Alonso Montalván, excompañero de hogar de la hija de la víctima. Su identificación se logró, según las autoridades, mediante el análisis de cámaras del Sistema de Emergencias 911.

Tras un despliegue policial en la zona, el individuo fue detenido cuando intentaba salir del área. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia para ser remitido al Ministerio Público, donde enfrentará cargos por el delito de asesinato.

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El caso ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, debido a que el presunto responsable mantenía un vínculo familiar con la víctima.

Los restos de Espinal Ramos son velados en la comunidad de El Chagüitón, en San Marcos de Colón, donde allegados y vecinos le rinden homenaje.

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Redacción La Prensa
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