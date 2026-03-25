Capturan a alias Chele, presunto distribuidor de la MS-13, en SPS

San Pedro Sula.

Durante un operativo policial en la colonia Bográn, en San Pedro Sula, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un presunto distribuidor de drogas vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13).

El detenido, conocido con el alias Chele, de 35 años y originario de Quimistán, Santa Bárbara, es señalado por las autoridades como uno de los principales encargados de la venta de estupefacientes en la zona, donde operaba desde hace aproximadamente nueve años con el rango de “traka”.