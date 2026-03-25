Capturan a alias Chele, presunto distribuidor de la MS-13, en SPS

Durante un operativo policial en la colonia Bográn, en San Pedro Sula, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un presunto distribuidor de drogas vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13).
El detenido, conocido con el alias Chele, de 35 años y originario de Quimistán, Santa Bárbara, es señalado por las autoridades como uno de los principales encargados de la venta de estupefacientes en la zona, donde operaba desde hace aproximadamente nueve años con el rango de “traka”.
De acuerdo con su historial, el sospechoso ya había sido detenido en al menos tres ocasiones anteriores: en 2015 y 2019 por el delito de robo, y más recientemente en 2025 por tráfico ilícito de drogas.
Al momento de su detención, los agentes le decomisaron varias dosis de supuesta cocaína, crack y marihuana, así como un teléfono que será sometido a análisis como parte de la investigación.
Tras el procedimiento, el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente, acusado de tráfico ilícito de drogas.