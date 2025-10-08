Aseguran potente "narcolancha" en Limón, Colón

Limón, Colón.

Agentes policiales antidrogas aseguraron tres lanchas utilizadas para tráfico de drogas, de acuerdo con el informe publicado por autoridades este miércoles. En la operación fluvial, desarrollada en Limón, Colón, fue encontrada una lancha equipada con tres motores fuera de borda de alto rendimiento, utilizada presuntamente por grupos dedicados al tráfico de drogas en el litoral atlántico.

La embarcación, con motores de 300 caballos de fuerza cada uno, fue localizada en una zona de canales y ríos reconocida por su uso en el trasiego ilícito de drogas.

El hallazgo ocurrió durante una misión de incursión y reconocimiento táctico, efectuada por efectivos de la Unidad Departamental de Prevención No. 02 (UDEP-02) mediante patrullajes con lanchas tipo Zodiak. Las autoridades informaron que el equipo decomisado fue trasladado a la fiscalía competente para su respectivo peritaje e investigación, con el objetivo de determinar su procedencia y vínculos con estructuras criminales que operan en la zona.

Limón, corredor del narcotráfico

El municipio de Limón ha sido identificado por las fuerzas del orden como un punto estratégico en las rutas del narcotráfico, utilizadas para mover cargamentos de cocaína desde el Caribe hacia el interior del país.