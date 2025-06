Apelarán resolución de jueza que sobreseyó a Tesla Alemán

San Pedro Sula

Una jueza determinó la noche del martes en audiencia inicial dar sobreseimiento definitivo; es decir, dejar en libertad a Tesla Paola Alemán, quien enfrentaba el delito de parricidio tras haberle quitado la vida a su hija de dos años, según análisis médicos, en un estado de esquizofrenia.

Ella cumplía la medida de internamiento en el hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en Tegucigalpa, donde permaneció cuatro meses en tratamiento.

El Poder Judicial informó que la evaluación de Medicina Forense y el dictamen del hospital Mario Mendoza revelaron que Tesla Alemán padece un trastorno psicótico crónico (esquizofrenia) y depresión aguda con actos al suicidio, un estado que acredita que durante los hechos ella estaba incapaz mentalmente.

Ahora deberá estar al cuidado de su familia y recurrir una vez al mes al hospital San Juan de Dios en esta ciudad para tratamiento médico.

Ante este diagnóstico, Lavaire dijo que “aquí se habla de un estado psicótico, pero una persona con ese estado, no tiene la capacidad de actuar calculadamente cada movimiento y ella lo hizo. Yo no digo de que ella no tenga un problema mental, pero cabe la duda ya que ella pudo cometer el crimen a cualquier hora y realizar el ataque de forma frenética y sin control alguno. Un psicótico va a agarrar un puñal y va a atacar a lo loco”.

Para Lavaire, “la dinámica de los hechos no demuestran objetivamente que ella estaba bajo un estado psicótico. Repito, una persona en ese estado pierde la realidad y no va a premeditar lo que pasará. Además, hay una evaluación que se le realizó dos veces en el Mario Mendoza; una indicó una puntuación alta de que ella pudo simular la enfermedad, pero ya la segunda determinó una puntuación baja de que no simuló, y aquí hay otra contradicción”.

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, indicó que están valorando el caso para determinar si, al igual que el abogado acusador, apelarán la resolución que dejó en libertad a Tesla Paola.