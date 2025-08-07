Alertan por nueva modalidad de “secuestro virtual” en Honduras”

SAN PEDRO SULA.

La Policía tiene bajo investigación varios casos de una nueva modalidad de secuestro, conocida como secuestro virtual, dirigida contra empresas, principalmente de internet, electricidad e instalación de aires acondicionados.

La Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la DPI pone a la disposición los teléfonos 9462-8772 y 9462-8612 para asesoría y evitar que las compañías sean víctimas del delito con incidencia en varias regiones del país.

En esta práctica, los delincuentes actúan mediante llamadas telefónicas, generando pánico en sus víctimas a través de amenazas psicológicas para exigir el pago de rescates.

Según las indagaciones, los delincuentes contactan a las empresas solicitando servicios en zonas apartadas. Una vez que los técnicos llegan al lugar reciben llamadas en las que se les asegura que han ingresado a territorio controlado por organizaciones criminales y que serán asesinados si intentan moverse.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los secuestradores realizan videollamada con el fin de entretener a la víctima y poder obtener fotografías con capturas de pantalla, esto con el fin de enviar las fotografías al dueño de la empresa y a familiares de la víctima, haciendo creer que lo tienen en su poder.

De esta deforma mediante llamadas telefónicas vía internet e identificándose como carteles de droga, como ser Cartel del Golfo, Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales de México, envían fotografías a familiares y a los propietarios de las empresas exigiéndoles grandes cantidades de dinero bajo la amenaza de que si no depositan el dinero van a atentar contra la vida de las personas secuestradas.

El último caso se dio ayer en Villanueva, Cortés, donde fue rescatado por agentes de la Unas un empleado de una empresa especialista en instalaciones eléctricas. La liberación del empleado se logró sin que pagaran un rescate de 200,000 lempiras que exigían los secuestradores.