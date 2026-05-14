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Acribillan a dos jóvenes cuando regresaban de trabajar en Villa Nueva, Tegucigalpa

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos, aunque de manera preliminar se maneja que podrían ser hermanos

Acribillan a dos jóvenes cuando regresaban de trabajar en Villa Nueva, Tegucigalpa

Fotografía de la escena del crimen.
Tegucigalpa, Honduras

Dos hombres fueron asesinados a disparos la noche de este jueves en la colonia Villa Nueva, sector 8, en la capital del país.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas regresaban de su lugar de trabajo cuando fueron interceptadas por sujetos armados que, sin mediar palabra, les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida en el lugar.

El hecho violento generó alarma entre los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos, aunque de manera preliminar se maneja que podrían ser hermanos.

Agentes policiales acordonaron la escena del crimen, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico e inició las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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