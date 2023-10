“El bus cayó al río (...) Estamos vivos de milagro”

Los muertos fueron identificados como Justin Joel Vásquez Martínez (de 19 años), quien era el ayudante del conductor y quien también manejaba la unidad de transporte; José Daniel Rodríguez Zavala (de 27 años), originario de Venezuela, y otras dos personas, entre ellas una mujer, quienes no pudieron ser identificadas.

“Hicimos una parada unos 20 minutos antes (del accidente), ahí le dijimos al conductor que el bus hacía ruidos extraños y que una de la llantas estaba chueca, pero dijo que no era nada. Tuve un mal presentimiento, no sabía si quedarme donde estábamos (Santa Rosa de Copán), que es un pueblo que no conozco, o bajarme del bus por temor a que ocurriera lo que finalmente pasó”, relató Nicolás Ponce, quien es originario de Uruguay y que logró sobrevivir al accidente.

Entre los sobrevivientes sobran relatos sobre que el bus sufrió fallas mecánicas, además afirmaron que unos minutos antes el conductor del bus le cedió la conducción de la unidad de transporte a su ayudante, un jovencito de 19 años, quien, según el informe de la Dirección de Viabilidad y Transporte, no tenía permiso para conducir.