Hombre de 57 años muere dentro de un motel en Puerto Cortés

Un hombre de 57 años, cuya identidad no ha sido revelada, murió al interior de un reconocido motel de Puerto Cortés, informaron autoridades.
De acuerdo con el reporte preliminar, las autoridades fueron notificadas de que en un motel ubicado en el barrio Cieneguita se encontraba un hombre sin vida.
Información recabada en el lugar indica que el hombre había ingresado a una de las habitaciones minutos antes de ser reportado como fallecido.
Al sitio se desplazó una patrulla con elementos policiales. Personal de emergencia intentó reanimarlo, pero el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.