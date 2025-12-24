Hombre muere de forma violeta tras riña familiar en Lempira

La Iguala, Lempira.

Un hombre murió de manera violenta tras un altercado familiar ocurrido en la comunidad de El Carrizal, municipio de La Iguala, Lempira, donde una discusión terminó en un hecho sangriento que conmocionó a los pobladores de la zona. La víctima fue identificada como Amar Sánchez, quien perdió la vida luego de ser atacado con un machete durante un enfrentamiento con su propio tío, según la información preliminar.

Familiares y vecinos intentaron auxiliarlo de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular con la esperanza de que recibiera atención médica especializada en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula. No obstante, el joven falleció en el camino debido a la severidad de las lesiones. De acuerdo con versiones preliminares, la tragedia se originó a partir de una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física, cuyo desenlace fue fatal.