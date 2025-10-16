  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere en choque de motocicletas en Potrerillos; era padre de cuatro niños

El otro motociclista involucrado en el accidente resultó herido y fue trasladado en una ambulancia hacia el Mario Rivas de San Pedro Sula.

Hombre muere en choque de motocicletas en Potrerillos; era padre de cuatro niños

Escena del fatal accidente que dejó como saldo a un motociclista fallecido en Potrerillos, Cortés.

Fotografía: Cortesía.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un hombre murió este jueves, 16 de octubre, en un terrible choque de motocicletas en el municipio de Potrerillos, Cortés, zona norte de Honduras.

El fallecido aún no ha sido identificado por las autoridades policiales, las cuales se encuentran en el lugar resguardando la escena y recabando información.

Joven de 16 años muere en accidente de tránsito en Choloma

La colisión ocurrió al filo del mediodía. El otro joven involucrado en el accidente resultó herido y fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Un primo del motociclista fallecido contó que su pariente residía en Potrerillos y era padre de cuatro niños.

Miembros de Medicina Forense se trasladan a la escena para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue del Ministerio Público en la Capital Industrial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias