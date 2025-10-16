Hombre muere en choque de motocicletas en Potrerillos; era padre de cuatro niños

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El fallecido aún no ha sido identificado por las autoridades policiales, las cuales se encuentran en el lugar resguardando la escena y recabando información.

Un hombre murió este jueves, 16 de octubre, en un terrible choque de motocicletas en el municipio de Potrerillos, Cortés , zona norte de Honduras.

La colisión ocurrió al filo del mediodía. El otro joven involucrado en el accidente resultó herido y fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Un primo del motociclista fallecido contó que su pariente residía en Potrerillos y era padre de cuatro niños.

Miembros de Medicina Forense se trasladan a la escena para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue del Ministerio Público en la Capital Industrial.