Hombre muere en choque de motocicletas en Potrerillos; era padre de cuatro niños

Un hombre murió este jueves, 16 de octubre, en un terrible choque de motocicletas en el municipio de Potrerillos, Cortés, zona norte de Honduras.
El fallecido aún no ha sido identificado por las autoridades policiales, las cuales se encuentran en el lugar resguardando la escena y recabando información.
La colisión ocurrió al filo del mediodía. El otro joven involucrado en el accidente resultó herido y fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Un primo del motociclista fallecido contó que su pariente residía en Potrerillos y era padre de cuatro niños.
Miembros de Medicina Forense se trasladan a la escena para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue del Ministerio Público en la Capital Industrial.