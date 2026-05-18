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Ultiman a balazos a dos hombres en El Aguacate, Catacamas

Dos hombres perdieron la vida después de ser atacados por desconocidos armados en una carretera de la aldea El Aguacate, en el municipio de Catacamas

Ultiman a balazos a dos hombres en El Aguacate, Catacamas

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a las víctimas.

 Foto: Cortesía
Catacamas, Honduras

Dos hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos en un tramo carretero de la aldea El Aguacate, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Según información preliminar, personas desconocidas interceptaron a las víctimas mientras se conducían en una cuatrimoto por la carretera y abrieron fuego contra ellas, provocando su muerte de manera inmediata.

Tras el hecho violento, al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles indicios.

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De acuerdo con las autoridades, los dos hombres aún no identificados, se dedicaban a labores de recolección de chatarra. Para ello utilizaban una cuatrimoto a la que le habían adaptado un pequeño troco de carga para transportar los objetos recolectados.

Los agentes policiales iniciaron las primeras diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el posible móvil del ataque.

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Redacción La Prensa
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