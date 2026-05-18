Ultiman a balazos a dos hombres en El Aguacate, Catacamas

Dos hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos en un tramo carretero de la aldea El Aguacate, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
Según información preliminar, personas desconocidas interceptaron a las víctimas mientras se conducían en una cuatrimoto por la carretera y abrieron fuego contra ellas, provocando su muerte de manera inmediata.
Tras el hecho violento, al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles indicios.
De acuerdo con las autoridades, los dos hombres aún no identificados, se dedicaban a labores de recolección de chatarra. Para ello utilizaban una cuatrimoto a la que le habían adaptado un pequeño troco de carga para transportar los objetos recolectados.
Los agentes policiales iniciaron las primeras diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el posible móvil del ataque.