Ultiman a balazos a dos hombres en El Aguacate, Catacamas

Catacamas, Honduras

Dos hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos en un tramo carretero de la aldea El Aguacate, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Según información preliminar, personas desconocidas interceptaron a las víctimas mientras se conducían en una cuatrimoto por la carretera y abrieron fuego contra ellas, provocando su muerte de manera inmediata.

Tras el hecho violento, al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles indicios.