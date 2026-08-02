Falla en el sistema de frenos habría provocado accidente en colonia Los Pinos, según investigación de la DNVT

Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dio a conocer los resultados de la investigación sobre el accidente registrado en la colonia Los Pinos, donde un vehículo perdió el control y terminó protagonizando un aparatoso percance vial donde murieron dos personas y al menos cinco resultaron heridos.

De acuerdo con el informe elaborado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), una falla mecánica relacionada con el sistema de frenado habría sido uno de los principales factores que provocaron el incidente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Edgardo Navarro, de 67 años, quien falleció de manera instantánea en el lugar, y Vicente Canales, de 72 años, quien murió mientras era trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.