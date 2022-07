Encuentran muerto a enfermero en quirófano del hospital Mario Rivas

En vista de que los compañeros no miraban al enfermero en su área de trabajo procedieron a buscarlo en horas de tarde y lo encontraron boca a bajo en un área conocida como quirofanito, que es el quirófano en la sala de emergencia de cirugía.

En la relación de hechos dada a conocer por las autoridades de la Policía se establece que, según lo relatado por sus compañeros de labores, Ricardo José llegó el martes a su turno de las 7:00 am y terminaba sus labores a las 3:00 pm.

Se informó que quien lo encontró boca abajo fue una de sus compañeras licenciada en Enfermería, quien llamó a los demás compañeros para ver si estaba con vida, y ya no presentaba signos vitales, por lo que llamaron a las autoridades competes para que hicieran el respectivo levantamiento.

Las autoridades policiales informaron que en el lugar que murió el enfermero no hay cámaras de seguridad y encontraron una jeringa de plástico de 20 mililitros y dos frascos de Fentanilo color café de 10 mililitros, que supuestamente se aplicó Ricardo de La Rama Maldonado.

El director del hospital Mario Rivas, doctor Arturo Ávila, dijo que al jefe de emergencia al hacer una de sus rondas se le informó que al licenciado en Enfermería lo encontraron muerto en un área que le pertenece a un quirófano de emergencia “en la condición de supuesta sobredosificación de un medicamento de uso interno que se utiliza en los quirófanos de los hospitales como analgésico para los pacientes que son sometidos a cirugías intrahospitalarias”.

“Nosotros tenemos que ser responsables en no hacer conjeturas que no tenemos constancias de ello. Estamos a la espera de que Medicina Forense dé su dictamen por un lado y como hospital hacemos público que lamentamos este hecho. Nosotros no teníamos conocimiento de que el licenciado en Enfermería tuviese problemas depresivos”, manifestó el doctor.

“De hecho se nos informa que él no estaba pasando por un momento difícil en la vida de él, no hay reportes de estados depresivos de él”, expresó Ávila.

“Suicidio no fue, o sea, todo paciente que de antemano les decimos que son supuestas condiciones que les estamos manifestando, que tiene una adicción de este tipo no lo hace con intento suicida”, dijo el doctor Ávila.

Explicó que el Fentanilo es un medicamento similar a la morfina, que “tiene efectos analgésicos y efectos psicodélicos en el que el paciente se siente en un estado de euforia, placer y felicidad en la que las dosis farmacéuticas que requiere el paciente y entre las dosis críticas que pueden poner en riesgo la vida del paciente son muy estrechas, y entonces en ese sentido nosotros no les podemos decir ahorita de que es un intento suicida, no estamos en condición de eso”.