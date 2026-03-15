Dipampco captura a La Colocha en Cofradía

SAN PEDRO SULA

La detención fue ejecutada por elementos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( Dipampco ), como parte de las acciones que mantienen las autoridades para combatir las actividades de maras y pandillas en la zona norte del país.

Agentes de la Policía Nacional capturaron este domingo a una mujer conocida con el alias de La Colocha, señalada como supuesta integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo realizado en el sector de Cofradía, San Pedro Sula.

De acuerdo con el informe policial, al momento de la captura se le decomisaron más de 180 dosis de supuesta droga, entre ellas cocaína, crack y marihuana, que presuntamente estaban listas para su distribución y venta.

El operativo se desarrolló en Cofradía, jurisdicción de San Pedro Sula, un sector donde las autoridades mantienen vigilancia debido a la presencia de estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo.

Según las autoridades, la sospechosa fue remitida ante las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional indicó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras criminales y reducir el narcomenudeo que afecta a distintos sectores del país, principalmente la región norte de Honduras.