Santiago Motiño, exalcalde de La Lima, fue detenido por la Policía Nacional (PN) anoche dentro de un centro nocturno donde se encontraba cantando el artista nacional César Alejandro Carías, mejor conocido como “El Chevo”.

Presuntamente, el exalcalde fue detenido por montar el evento sin tener la autorización del la Municipalidad de La Lima, aunque él manifestó que “hoy me tiran la Policía, yo no soy dueño del negocio, yo no tengo nada que ver” y no había escándalo público.

También dijo que no entiende la razón por la que los agentes policiales lo esposaron a él, pero, sugirió que las autoridades de la Alcaldía no quieren que se desarrollen eventos privados mientras La Lima está de feria, porque así la gente no asiste a las actividades oficiales.

De su lado, “El Chevo”, quien llegó desde Estados Unidos para cantar en esa fiesta, también brindó declaraciones después de la detención, reveló cómo ocurrió todo y dijo que el accionar de la Policía parecía ser parte de un “boicot”.

“Vino la Policía Nacional a cerrar el evento, pero, lo más curioso es que no lo cerraron, sino que se llevaron a Santiago Motiño como delincuente y el evento siguió”, comenzó relatando el cantante hondureño.

“Habían unas 10 patrullas aquí y me da pesar que estas cosas pasen en mi pueblo, porque, hasta antes de la pandemia, creo que teníamos una de las mejores ferias del país”, agregó.

Por último, opinó que “da pesar que las autoridades se dediquen a politizar en lugar de ayudar al pueblo (...) la mejor fiesta de la feria la teníamos nosotros hoy y parece que eso no les gustó a muchos, por eso boicotearon el evento”.