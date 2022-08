Además de eso, reveló que ninguno de los juegos mecánicos muestran letreros que indiquen la edad, peso y estatura mínima que deben tener los usuarios. ” Estos juegos son para adultos , no para niños, pero no hay ningún rotulo que digan las edades para cada juego”, cuestionó.

”Hay muchas fallas, comenzando por el sistema eléctrico, que no es el adecuado y los seguros de los asientos no son los correctos”, agregó el especialista.

”Con las inspecciones en los juegos mecánicos hemos visto que no cumplen con los requisitos se seguridad, ninguno de ellos”, comenzó siguiendo Douglas Fonseca , del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara.

Luego del trágico deceso de la niña Britany Fernández Orellana (13) el pasado domingo 14 de agosto en Chinda , Santa Bárbara , autoridades del Cuerpo de Bomberos revelaron que el juego mecánico del que cayó no reúne los estándares mínimos de seguridad.

Wilmer Muñoz, juez municipal de Chinda, dijo que antes de que iniciara la feria los representantes de los juegos mecánicos se presentaron a la Alcaldía para solicitar el permiso de operación, sin embargo, no se les otorgó.

“Les dijimos que no teníamos local para instalarlos, por lo tanto solo dejaron un número de teléfono de contacto y quedaron de regresar, pero no se realizó ningún documento de autorización”, contó. “Como Juzgado Municipal no hemos dado permiso de operación para estos juegos, por lo que nos desligamos de cualquier responsabilidad”, agregó.

De su lado, el portavoz del MP, Edwin Guzmán, informó que ya se tomaron declaraciones de los empleados y propietarios de la empresa de juegos mecánicos, al igual que a los familiares de la menor.