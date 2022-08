Juegos mecánicos en Chinda no tenían permiso municipal para instalarse

En Chinda hay un ambiente de tensión, los juegos mecánicos que están instalados en la entrada del municipio permanecen solos, ya que después de la tragedia ocurrida el pasado domingo los trabajadores abandonaron el lugar por temor y los juegos quedaron abandonados.

Wilmer Muñoz, juez municipal de Chinda, explicó que “iniciando la feria los representantes de la empresa de juegos mecánicos se presentaron a la alcaldía para solicitar el permiso, pero les dijimos que no teníamos local para instalarlos, por lo tanto solo dejaron un número de teléfono de contacto y quedaron de regresar; pero no se realizó ningún documento de autorización. Posteriormente vimos que se habían instalado en un terreno en la entrada al municipio, no sabemos si el comité de feria otorgó algún tipo de autorización, pero como Juzgado Municipal y alcaldía no hemos dado permiso de operación para esos juegos, por lo que nos desligamos de cualquier responsabilidad. Lamentamos el hecho profundamente porque conozco a la familia de la niña y vamos a colaborar con cualquier investigación por parte de la Policía”, agregó el juez municipal.

Las autoridades municipales informaron que era la primera vez que instalaban juegos mecánicos en la feria de Chinda y lamentablemente lo hicieron de forma ilícita, por lo que esperan que deduzcan responsabilidades a quien corresponda.

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó que “ya se han tomado declaraciones de empleados y propietarios de la empresa de juegos mecánicos, así como también de familiares de la niña”.

La inspección de los juegos por parte de técnicos de la Fiscalía y la DPI es para conocer el grado de seguridad que presenta el aparato y su funcionamiento tanto física como mecánicamente, “saber si tenían algún tipo de permiso y quién lo extendió, para proceder posteriormente contra la persona responsable del hecho”.