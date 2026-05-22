Detención judicial a Edson David Briceño por la muerte de dos estudiantes del Intae

San Pedro Sula, Honduras

Un juez competente dictó este viernes la medida de detención judicial contra Edson David Briceño Urbina, durante la audiencia de declaración de imputado, en un proceso donde se le vincula con el asesinato de cinco personas, entre ellas dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE).

La medida cautelar deberá cumplirse en el centro penitenciario de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, según lo ordenado por la autoridad judicial.

Asimismo, el juez programó la audiencia inicial para el miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10:00 de la mañana, donde continuará el proceso judicial contra el encausado.

En el mismo caso también son acusados Jostin Jacobo Cáli x Coca, José Roberto Alemán Rivera y Carlos Alexander Urbina Reyes, a quienes se les supone responsables de varios hechos violentos ocurridos en San Pedro Sula.

A los imputados se les atribuye el asesinato de los jóvenes Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, así como el homicidio de Efraín Chun Chocooj y Luis González Cruz, ambos de nacionalidad guatemalteca, además del hondureño Walter Josué Gómez Solórzano.

De igual forma, enfrentan acusaciones por el delito de asesinato en su grado de tentativa en perjuicio de un testigo protegido, según el expediente judicial.

Los procesados también son señalados por los delitos de robo con violencia e intimidación agravado en perjuicio de Geovanny Núñez Carcamo, así como asociación para delinquir, en perjuicio de los derechos fundamentales.