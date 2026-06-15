La joven motociclista Brenda Sorto muere tras accidente con rastra en Villanueva

Villanueva, Cortés.

Una joven perdió la vida la mañana de este lunes en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Villanueva, luego de que una rastra presuntamente le quitara el derecho de vía, provocando un fatal impacto en la zona. La víctima fue identificada por sus familiares como Brenda Saraí Sorto Rivera, de 23 años, originaria de Guaymas, El Progreso, Yoro, y residente en la colonia Monte María, en Villanueva, Cortés. De acuerdo con información preliminar brindada por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la rastra habría invadido el carril de circulación de la joven.

Como resultado de esta acción, la motociclista terminó impactando contra un busito que se encontraba estacionado en el sector, lo que provocó que sufriera un fuerte golpe que le ocasionó la muerte de forma inmediata.

Familiares de la víctima indicaron que Brenda Sorto se dirigía hacia su lugar de trabajo, donde laboraba como cocinera en un restaurante, cuando ocurrió el accidente que le arrebató la vida.

Agentes policiales señalaron que la rastra involucrada se dio a la fuga tras el hecho, una situación que suele presentarse en accidentes donde están implicados vehículos de carga pesada. El conductor del busito fue entrevistado por las autoridades, quienes buscan establecer con precisión la dinámica del accidente y las posibles responsabilidades. En el lugar se hicieron presentes elementos de la DNVT, quienes acordonaron la escena a la espera del personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).