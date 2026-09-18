Familiares buscan a hombre desaparecido tras salir a pescar en Omoa

Omoa, Cortés. La incertidumbre aumentó este viernes entre los familiares de un hombre que permanece desaparecido desde el pasado 15 de septiembre, cuando salió a pescar con varios amigos en Omoa, Cortés. De momento, los familiares manejan de manera preliminar que el desaparecido podría ser Edwin Vásquez, de 42 años, quien ya lleva más de 20 horas en paradero desconocido. Desde que salió a pescar, sus seres queridos no han recibido información sobre su paradero y esperan obtener noticias que permitan determinar qué ocurrió. Durante las labores de búsqueda fueron localizadas unas sandalias que, según los familiares, podrían pertenecer a Edwin Vásquez.

El hallazgo aumentó la preocupación y llevó a sospechar que el hombre podría estar sepultado en un sector cercano a la playa, según sus familiares. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que haya un cuerpo en ese sitio ni se han establecido las circunstancias en las que ocurrió la desaparición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los familiares esperan que las autoridades se trasladen desde San Pedro Sula hasta el lugar donde fueron encontradas las sandalias para realizar las inspecciones correspondientes. Con la llegada de los equipos encargados de la búsqueda, se espera que se desarrollen las diligencias necesarias para determinar si existen indicios que permitan establecer el paradero del hombre.