Mujer muere a tiros en Trujillo; su pareja es el principal sospechoso

Trujillo, Col´ón.

Una mujer fue asesinada en las últimas horas en la aldea La Danta, municipio de Trujillo, departamento de Colón, en un hecho que es investigado por las autoridades.

La víctima fue identificada como Nury Cerna Solís. De acuerdo con informes preliminares, el cuerpo presentaba al menos cuatro impactos de bala.

La Policía Nacional informó que ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

Según las primeras indagaciones, la pareja sentimental de la ahora occisa figura como principal sospechoso del hecho. Tras el ataque, el individuo habría huido del lugar.