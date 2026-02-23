  1. Inicio
Mujer muere a tiros en Trujillo; su pareja es el principal sospechoso

El principal sospechoso de la muerte de Nury Serna Solís se dio a la fuga. El hecho ocurrió en Trujillo, Colón

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 09:33 -
  • Carlos Molina
La víctima fue identificada como Nury Cerna Solís.

 Foto: cortesía
Trujillo, Col´ón.

Una mujer fue asesinada en las últimas horas en la aldea La Danta, municipio de Trujillo, departamento de Colón, en un hecho que es investigado por las autoridades.

La víctima fue identificada como Nury Cerna Solís. De acuerdo con informes preliminares, el cuerpo presentaba al menos cuatro impactos de bala.

La Policía Nacional informó que ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

Según las primeras indagaciones, la pareja sentimental de la ahora occisa figura como principal sospechoso del hecho. Tras el ataque, el individuo habría huido del lugar.

Equipos policiales realizan operativos en la zona con el objetivo de ubicar y capturar al presunto responsable.

El caso ha generado consternación entre los habitantes de la aldea La Danta, quienes demandan a las autoridades una pronta respuesta para que el crimen no quede en la impunidad.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

