Recluso traga clavos y tornillos en cárcel de Choluteca y es operado de emergencia

Un privado de libertad fue trasladado de emergencia al Hospital del Sur, en Choluteca, luego de ingerir varios clavos dentro del centro penal, lo que generó la inmediata intervención del personal médico.
El interno fue identificado como Emilson Espinal Amador, de 31 años, quien ingresó al principal centro asistencial de la zona sur del país tras presentar complicaciones de salud derivadas del incidente ocurrido en la cárcel de Choluteca.
De acuerdo con información preliminar, el recluso habría ingerido una cantidad considerable de objetos metálicos, entre ellos clavos y tornillos, lo que obligó a su traslado urgente para recibir atención especializada.
Personal médico confirmó que el paciente fue intervenido quirúrgicamente de inmediato debido a la gravedad del caso.
Según explicó un profesional de la salud, la situación corresponde a un posible cuadro psiquiátrico, señalando que este tipo de conductas pueden presentarse en personas con trastornos mentales que ingieren objetos no comestibles.
“Si vi la radiografía, es un problema psiquiátrico en realidad, que se da a bastante personas que tienen problemas psiquiátricos y que tragan cosas de metal”, explicó el especialista.
Añadió que este tipo de pacientes requieren atención psiquiátrica además del tratamiento quirúrgico, ya que el problema de fondo puede repetirse si no se aborda adecuadamente.
“Es un paciente que tiene que ser tratado por un psiquiatra”, señaló, al referirse a la condición del privado de libertad.
El médico también advirtió sobre la peligrosidad de estos objetos dentro de los centros penitenciarios, al señalar que pueden ser utilizados como armas o representar riesgos adicionales dentro de las celdas.
Las autoridades penitenciarias, por su parte, no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que el recluso tuvo acceso a los objetos metálicos dentro del centro penal.
El caso ha generado preocupación debido a la cantidad de clavos ingeridos, lo que obligó a una intervención quirúrgica de emergencia para extraer el material del organismo.
Desde el hospital se informó que el paciente fue atendido de forma inmediata tras su ingreso y permanece bajo observación médica.
El personal sanitario advirtió que, además del procedimiento quirúrgico, el paciente deberá recibir seguimiento psiquiátrico para evitar la repetición de este tipo de conductas.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación para determinar cómo el privado de libertad obtuvo los objetos metálicos dentro del centro penitenciario de Choluteca.