Recluso traga clavos y tornillos en cárcel de Choluteca y es operado de emergencia

Choluteca, Honduras.

Un privado de libertad fue trasladado de emergencia al Hospital del Sur, en Choluteca, luego de ingerir varios clavos dentro del centro penal, lo que generó la inmediata intervención del personal médico. El interno fue identificado como Emilson Espinal Amador, de 31 años, quien ingresó al principal centro asistencial de la zona sur del país tras presentar complicaciones de salud derivadas del incidente ocurrido en la cárcel de Choluteca. De acuerdo con información preliminar, el recluso habría ingerido una cantidad considerable de objetos metálicos, entre ellos clavos y tornillos, lo que obligó a su traslado urgente para recibir atención especializada.

Personal médico confirmó que el paciente fue intervenido quirúrgicamente de inmediato debido a la gravedad del caso. Según explicó un profesional de la salud, la situación corresponde a un posible cuadro psiquiátrico, señalando que este tipo de conductas pueden presentarse en personas con trastornos mentales que ingieren objetos no comestibles. “Si vi la radiografía, es un problema psiquiátrico en realidad, que se da a bastante personas que tienen problemas psiquiátricos y que tragan cosas de metal”, explicó el especialista. Añadió que este tipo de pacientes requieren atención psiquiátrica además del tratamiento quirúrgico, ya que el problema de fondo puede repetirse si no se aborda adecuadamente.