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Lo que se sabe sobre la muerte de una bebé tras ser purgada en Choluteca

Hospital del Sur confirmó la muerte de una bebé de cuatro meses que llegó sin signos vitales desde la colonia Telmo Ruiz en Choluteca

Lo que se sabe sobre la muerte de una bebé tras ser purgada en Choluteca

Hospital del Sur confirmó muerte de bebé de cuatro meses en Choluteca.

 Foto: referencial
Choluteca, Honduras.

El Hospital General del Sur, en Choluteca, confirmó detalles sobre el fallecimiento de una menor de apenas cuatro meses de edad, ocurrido el pasado 2 de julio, tras su ingreso al centro asistencial en condiciones críticas.

Wendy Gallo, portavoz del hospital, explicó que la paciente fue trasladada desde la colonia Telmo Ruiz, pero al momento de su llegada ya no presentaba signos vitales.

“Tuvimos el ingreso de esta paciente de cuatro meses de edad, procedente de la colonia Telmo Ruiz; lamentablemente, al ver el caso, esta ya ingresó sin signos vitales a este centro asistencial”, indicó la funcionaria.

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De acuerdo con el relato brindado por la portavoz, la madre de la menor habría informado al personal médico que le había administrado sustancias antes del traslado.

“La madre refiere haberla purgado en dos ocasiones y con leche magnesia y la rociaron con guaro”, detalló Gallo.

La funcionaria añadió que, cuando la bebé llegó al hospital, ya presentaba un cuadro severo de deshidratación, lo que complicó cualquier intento de atención médica de emergencia.

“La bebé ya estaba deshidratada cuando ingresó a este centro; los médicos la revisaron, pero lamentablemente ya venía sin signos vitales”, agregó.

Según el personal médico, este tipo de casos no son aislados, ya que con frecuencia ingresan menores con complicaciones derivadas de prácticas de “sobado” y administración de purgas.

“Sí, vienen a diario casos de niños sobados y purgados, lamentando esta situación”, señaló la portavoz.

Gallo hizo un llamado a la población a acudir a los centros de salud ante cualquier complicación médica en menores, con el fin de evitar desenlaces fatales.

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“Ya están los centros de salud para que se aboquen o, si no, venir aquí al Hospital del Sur”, concluyó.

Las autoridades del centro asistencial reiteraron que el caso ya fue registrado y forma parte de los reportes médicos correspondientes.

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Redacción La Prensa
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