Capturan a presunto distribuidor de drogas en Comayagüela

Comayagüela, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capturaron a un ciudadano durante una operación realizada en la colonia La Rosa, en Comayagüela, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

De acuerdo con la información oficial, la detención se efectuó como parte de las acciones de seguridad y combate al narcomenudeo que desarrollan las autoridades en distintos sectores de la capital. La identidad del sospechoso no fue revelada por las autoridades al momento del reporte.

Durante la operación, los militares decomisaron nueve envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína; 20 envoltorios con piedra, supuesto crack; y dos envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana. Además, se aseguró un teléfono celular que será incorporado al proceso de investigación.