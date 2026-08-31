Detienen a hombre por conducción temeraria tras atropellar a dos personas en Juticalpa

Juticalpa, Honduras. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 46 años, señalado como presunto responsable de los delitos de atentado y conducción temeraria en perjuicio de dos aspirantes a policías.

El incidente se registró en la salida de Juticalpa hacia Tegucigalpa, a la altura de la aldea Las Delicias, donde agentes policiales y aspirantes realizaban labores de control mediante un punto fijo instalado en la zona.

De acuerdo con el informe policial, durante el operativo un vehículo tipo turismo habría embestido a dos aspirantes que permanecían en el sector. Debido al impacto, ambos fueron desplazados varios metros.