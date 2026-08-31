Detienen a hombre por conducción temeraria tras atropellar a dos personas en Juticalpa

Juticalpa, Honduras. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 46 años, señalado como presunto responsable de los delitos de atentado y conducción temeraria en perjuicio de dos aspirantes a policías.
El incidente se registró en la salida de Juticalpa hacia Tegucigalpa, a la altura de la aldea Las Delicias, donde agentes policiales y aspirantes realizaban labores de control mediante un punto fijo instalado en la zona.
De acuerdo con el informe policial, durante el operativo un vehículo tipo turismo habría embestido a dos aspirantes que permanecían en el sector. Debido al impacto, ambos fueron desplazados varios metros.
Después del hecho, el conductor detuvo el automóvil y fue requerido por los funcionarios para impedir que abandonara el lugar. Mientras tanto, se coordinó la atención correspondiente para los dos afectados y se solicitó refuerzo policial.
El detenido fue llevado a las instalaciones de la UDEP-15, donde se le practicó una prueba de alcoholemia que resultó positiva. Posteriormente, fue remitido a las oficinas del Ministerio Público, bajo el respeto de sus derechos constitucionales.