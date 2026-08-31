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Detienen a hombre por conducción temeraria tras atropellar a dos personas en Juticalpa

Un hombre de 46 años fue detenido luego de atropellar a dos aspirantes a policías durante un operativo de control en Juticalpa, Olancho

Detienen a hombre por conducción temeraria tras atropellar a dos personas en Juticalpa

La Policía Nacional detuvo a un conductor de 46 años luego de un incidente en el que dos aspirantes a policías fueron impactados por un vehículo en Juticalpa.

 Foto: Cortesía

Juticalpa, Honduras. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 46 años, señalado como presunto responsable de los delitos de atentado y conducción temeraria en perjuicio de dos aspirantes a policías.

El incidente se registró en la salida de Juticalpa hacia Tegucigalpa, a la altura de la aldea Las Delicias, donde agentes policiales y aspirantes realizaban labores de control mediante un punto fijo instalado en la zona.

De acuerdo con el informe policial, durante el operativo un vehículo tipo turismo habría embestido a dos aspirantes que permanecían en el sector. Debido al impacto, ambos fueron desplazados varios metros.

Después del hecho, el conductor detuvo el automóvil y fue requerido por los funcionarios para impedir que abandonara el lugar. Mientras tanto, se coordinó la atención correspondiente para los dos afectados y se solicitó refuerzo policial.

El detenido fue llevado a las instalaciones de la UDEP-15, donde se le practicó una prueba de alcoholemia que resultó positiva. Posteriormente, fue remitido a las oficinas del Ministerio Público, bajo el respeto de sus derechos constitucionales.

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Redacción La Prensa
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