Capturan a dos presuntos miembros de la MS-13 por tráfico de drogas en Nacaome, Valle

Nacaome, Honduras

Como resultado de un operativo ejecutado en Nacaome, Valle, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) lograron la captura de dos individuos señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13). Durante la acción policial, se les incautaron cerca de 4 mil dosis de presunta droga. La detención se llevó a cabo en el sector conocido como desvío El Tránsito, ubicado en Nacaome. De acuerdo con las autoridades, los individuos se movilizaban en un automóvil tipo turismo y se dirigían hacia el municipio de San Lorenzo, luego de haber salido de Langue, cuando fueron interceptados por los agentes policiales. Las investigaciones apuntan a que los capturados utilizaban un vehículo tipo turismo, marca Toyota Corolla y color plateado, para presuntamente distribuir y transportar droga en diferentes municipios de Valle. El automotor quedó bajo resguardo de las autoridades como parte del proceso investigativo.

Tras el traslado del vehículo a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Nacaome, especialistas realizaron una revisión minuciosa del automotor. Durante la inspección, localizaron compartimientos acondicionados de forma oculta, en cuyo interior encontraron 520 envoltorios con una sustancia blanca supuestamente cocaína, 720 paquetes que contenían hierba seca supuesta marihuana y 2,810 piedras de presunto crack. Además, las autoridades incautaron 120 mil lempiras en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones, los cuales también fueron puestos a disposición de las investigaciones correspondientes.

Según las investigaciones, uno de los capturados tiene 36 años de edad, es originario del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán. Los registros policiales indican que fue procesado en diciembre de 2011 por los delitos de amenazas, daños a la propiedad y allanamiento de vivienda. Asimismo, las autoridades señalan que habría mantenido vínculos con la MS-13 durante los últimos seis años. El segundo arrestado de 28 años, es originario de Potrerillos, Cortés. Según información de inteligencia policial, presuntamente forma parte de la misma organización criminal desde hace aproximadamente dos años. A los detenidos se les atribuye la presunta comisión del delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.