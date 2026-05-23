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Buscan a doña Gladis García, desapareció en San Pedro Sula cuando se dirigía a su casa

Familiares buscan a Gladis Suyapa García, desaparecida en San Pedro Sula tras salir de la casa de su hija rumbo a su vivienda en la colonia San Cristóbal

Buscan a doña Gladis García, desapareció en San Pedro Sula cuando se dirigía a su casa

Foto de doña Gladis Suyapa García.
San Pedro Sula, Honduras

Familiares reportaron la desaparición de doña Gladis Suyapa García, quien fue vista por última vez el pasado viernes en San Pedro Sula, Cortés.

Según el relato de sus parientes, Gladis Suyapa salió de la vivienda de su hija ubicada en la avenida Junior, con destino a su casa en la colonia San Cristóbal, pero nunca llegó a su destino.

La última vez que fue vista vestía un vestido color azul, de acuerdo con la información brindada por sus familiares.

Desde entonces, sus seres queridos han iniciado su búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero lo más pronto posible.

La familia de doña Gladis hizo un llamado a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación o que la haya visto recientemente.

Los contactos habilitados para brindar información son su hija, Sandra Tinoco, al número 3188-2745, y su nieto, Walter Tinoco, al 3324-5045.

Cualquier dato puede ser clave para ayudar a ubicarla, recalcaron los familiares, quienes mantienen la esperanza de encontrarla sana y salva.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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