Ultiman a balazos a un hombre en Nueva Arcadia, Copán

Nueva Arcadia, Honduras

Un hombre perdió la vida este martes tras ser atacado a disparos en la comunidad de Los Llanitos, ubicada en el municipio de Nueva Arcadia, Copán.

El hecho violento se registró en la calle que conecta la carretera internacional con las comunidades de Jimirico, conocida también como Ojo de Agua.

De acuerdo con reportes, el cuerpo de la víctima fue encontrado a orillas de un río que atraviesa la zona, luego de que vecinos reportaran una intensa balacera en el sector.