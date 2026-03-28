Ultiman a balazos a un hombre en Nueva Arcadia, Copán

Un hombre perdió la vida este martes tras ser atacado a disparos en la comunidad de Los Llanitos, ubicada en el municipio de Nueva Arcadia, Copán.
El hecho violento se registró en la calle que conecta la carretera internacional con las comunidades de Jimirico, conocida también como Ojo de Agua.
De acuerdo con reportes, el cuerpo de la víctima fue encontrado a orillas de un río que atraviesa la zona, luego de que vecinos reportaran una intensa balacera en el sector.
Fuentes locales y autoridades confirmaron la identidad de la víctima, quien corresponde al nombre de Alan Paz, conocido popularmente como “Pastel”.
Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio, donde acordonaron la zona y resguardaron la escena mientras esperaban a los médicos forenses para el levantamiento correspondiente del cuerpo.
Hasta el momento, se desconocen el móvil del crimen y el paradero de los responsables, quienes huyeron tras cometer el hecho.
Este nuevo suceso violento ha generado consternación entre los habitantes de Los Llanitos, quienes exigen mayor seguridad en las vías rurales del municipio.