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Alcalde de Yorito alerta por presencia de bandas criminales

Autoridades de Yorito denuncian aumento de bandas criminales y falta de resultados en operativos de seguridad, a pesar de la presencia policial en áreas montañosas y comunidades rurales

Alcalde de Yorito alerta por presencia de bandas criminales

Varios municipios del departamento de Yoro están intervenidos por la Policía a raíz de hechos de violencia.

Yorito, Yoro

La presencia de varias bandas criminales en el municipio de Yorito, Yoro, mantiene en alerta a las autoridades locales, ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte de los cuerpos de seguridad. Así lo manifestó Fredy Murillo, alcalde de Yorito.

Murillo señaló que la problemática no es exclusiva de su municipio, sino que afecta a distintas zonas del departamento. “Se sabe que son varias las bandas que operan en ese sector”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de resultados pese a los operativos policiales.

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El edil indicó que, aunque las autoridades policiales intervenieron la zona, la población no percibe mejoras en materia de seguridad. “Estamos acostumbrados a vivir en un municipio tranquilo, pero en los últimos días la situación se ha complicado”, expresó.

De acuerdo con el alcalde, se ha reportado presencia policial en áreas montañosas y comunidades rurales; sin embargo, hasta el momento no hay avances. “Sabemos que están haciendo su trabajo, pero respuesta no hay hasta ahora”, añadió.

Murillo confirmó además que un cafetalero, originario de la zona, a quien describió como un trabajador dedicado a actividades agrícolas y de cacería, está desparecido. “No sabemos dónde se encuentra”, indicó.

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El alcalde hizo un llamado urgente a las autoridades para que refuercen sus acciones y prioricen la seguridad en el municipio. “Que hagan su trabajo y que no minimicen esta situación, porque es doloroso lo que está pasando”, expresó.

Murillo pidió un cambio en las tácticas implementadas por los cuerpos de seguridad. “Tienen que cambiar de estrategia y ver la forma de operar”, concluyó.

Autoridades policiales comenzaron desde hace semanas una intervención en municipios de Yoro con el objetivo de hacer frente a la ola de violencia que vive y atemoriza la localidad.

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Redacción La Prensa
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