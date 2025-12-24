Agente del INP muere en accidente de tránsito en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La víctima fue identificada como Delmi Lorena Sánchez López , originaria de la comunidad de Santa Rosita, en el municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz .

La tarde del martes se reportó la muerte trágica de una agente del Instituto Nacional Penitenciario ( INP ) en Tegucigalpa , tras sufrir un accidente de tránsito mientras realizaba diligencias en la ciudad.

Según información preliminar, la mujer fue atendida por socorristas, pero, a pesar de los esfuerzos realizados para salvarle la vida, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

El Instituto Nacional Penitenciario expresó su pesar por la pérdida de la agente y destacó su compromiso y vocación de servicio.

"La Agente Penitenciaria Delmi Lorena Sánchez Pérez (QDDG), quien en vida sirvió con honor, compromiso y vocación al Sistema Penitenciario Nacional", escribió la institución en un acuerdo de duelo.

“Nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeros de labores, elevando una oración por su eterno descanso y fortaleza para quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, añadió.

Medios locales de La Paz informaron que la víctima se encontraba en Tegucigalpa realizando actividades propias de la temporada navideña, aprovechando su día libre.