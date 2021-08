A machetazos hombre celoso le desfigura la cara a su exmujer

San Pedro Sula

Cinthya Yamilet Hueso Mejía (de 20 años) tenía una nueva vida con su esposo con quien procreó un hijo; pero por celos, su exmarido habría querido terminar con su vida y la agredió a machetazos desfigurándole su rostro. Ahora la mujer está grave en una camilla del hospital Mario Rivas, adonde apenas puede hablar e ingerir alimentos debido a los machetazos en su cuerpo y uno en la cara que le afectó parte de su nariz y la boca.

“La cortada es profunda y le arrancó dientes, pero tengo fe en Dios de llevármela bien de acá y que los médicos la puedan curar”, dijo María Luisa Martínez Mejía, madre de Cinthya Hueso.

La madre relató que su hija Cinthya Yamileth tuvo una relación con un hombre llamado Vivian Mejía Mejía, con quien tuvo un hijo que ahora tiene cinco años.

Hace unos cuatro años, la pareja terminó su relación, pues tuvieron problemas. Hace un año, Cinthya Yamileth comenzó una relación con otra persona con quien tiene un hijo de tres meses.

La joven mujer consiguió un trabajo en un restaurante en Los Naranjos, en Las Vegas, Santa Bárbara, para ayudar a su esposo que tuvo un accidente.

El lunes 9 de agosto a eso de las 4:30 pm cuando Cinthya Yamileth regresaba del baño en la parte de afuera de su trabajo llegó en un mototaxis Vivían Mejía, quien comenzó a agredirla a machetazos.

El hombre le asestó heridas en la espalda, la cintura, pero con la intención de matarla le cortó la cara y la dejó tirada ensangrentada.

El agresor huyó, pero personas que estaban en las cercanías del restaurante auxiliaron a Cinthya Yamileth, quien fue trasladada al hospital Mario Rivas.

Desesperación

Por ahora Cinthya Yamileth se encuentra estable, según lo que le han dicho los médicos a su madre, quien espera afuera de la sala de emergencias del hospital Mario Rivas.

“Aquí estoy durmiendo en la acera, porque me han llamado para que la lleve al baño o por si piden algún medicamento; pero me han dicho que aún no la han operado”, agregó doña María Luisa Martínez.

LEA: Muere recién nacido por sospecha de Covid en la capital de Honduras

Indicó que el esposo de Cinthya está cuidando al recién nacido en la casa y ahora ella tiene que ver cómo puede ayudar a su hija, que quedó sin trabajo y necesitará de cuidados.

Una organización de derechos de mujeres llamó ayer a María Luisa pidiendo que fuera a una oficina para darle acompañamiento legal, pero ella les dijo que no puede moverse del hospital porque apenas tiene para poder comprar comida.