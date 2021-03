“A quienes tienen a mi hijo les pido misericordia”, clama padre precandidato raptado

San Pedro Sula, Honduras.

Familiares del comerciante que aspiraba a una diputación suplente por el Partido Libre, Antonio Rivera Brevé, realizaron un plantón ayer en el parque central clamando para que las personas que lo privaron de libertad se los devuelva.

Los parientes de Rivera (de 37 años) manifestaron que hace un mes fue raptado y no saben nada de su paradero y aseguran que las autoridades policiales no les dan una respuesta del caso.

Zoila América Brevé, madre del desaparecido con lagrimas bañándole su rostro y alzando sus brazos al cielo, dijo: “Creo en el poder de Dios y le pido que me lo tenga con vida, que me lo devuelva porque es mi único hijo varón. A quienes lo tienen les pido misericordia, no sabemos por qué se lo llevaron, recuerden que también tienen familia”.

Recordó que un mensaje bíblico y un cántico cristiano es lo último que recibió vía WhatsApp de su hijo horas antes de que desapareciera el 18 de febrero.

Rivera Brevé fue privado de su libertad en la colonia San Roberto de Sula a inmediaciones del Instituto José Trinidad Reyes cuando regresaba a su casa en la colonia Satélite.

La acongojada madre aseveró que hasta la fecha no se han comunicado con ellos como familia para darles información del paradero de Antonio. “Él es un hombre luchador e imperfecto como todos, pero les pido que tengan piedad”, expresó.

“Dónde están los Derechos Humanos, dónde está la Policía de Honduras, qué se han hecho”, decían parte de las leyendas escritas en cartones que familiares del comerciante llevaron al parque central donde protestaron e insistieron a través de los medios de comunicación para que les devuelvan con vida a su pariente.

Nancy Moncada, esposa del comerciante raptado, expresó que “suplicamos que lo dejen, no importa en qué circunstancia, pero que lo devuelvan. A las autoridades les decimos que si tienen engavetado el caso, que lo reabran y lo busquen”.

“Mi corazón dice que está vivo, él no tenía problemas con nadie, tampoco sabemos quiénes ni por qué se lo llevaron”, agregó.